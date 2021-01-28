حيل وأسرار لشحن شدات ببجي 2021 للحصول علي آلاف من PUBG UC مجانا 100%

شدات ببجي ، نحن نعلم أن جميع لاعبين ببجي اللذين وصل عددهم إلى أكثر من 400 مليون لاعب حول العالم أكثر ما يبحثون عنه هو الحصول على شحن شدات ببجي نظرا لأهمية أمتلاك الشدات أثناء اللعب، لأن من خلال عملة المستقبل ( الشدات ) يتمكن اللاعبين من الحصول على الأسلحة والمعدات التي تساعدهم على هزيمة الإعداء في أسرع وقت ممكن وتحقيق الفوز، ونعلم أيضا أنه يوجد الكثير من المواقع الغير صادقة في منح الجوائز والشدات، ولكن يوجد أيضا طرق مجانية ومضمونة يستخدمها اللاعبين المحترفين لتحقيق الفوز، وهذه الطريقة يحتاج لها أيضا اللاعبين المبتدئين لتساعدهم على هزيمة الإعداء بكل سهولة، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على حيل وأسرار الحصول على شدات ببجي المجانية 100%، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

شدات ببجي

لعبة ببجي هي من أشهر الإلعاب الإلكترونية التي انتشرت بين الشباب حول العالم، ويجدون متعة كبيرة إثناء اللعب مع أصدقائهم أون لاين ويشعرون أنها أحداث حقيقية بالفعل وأنها ليست مجرد لعبة فقط، الشدات ( PUBG UC ) هي عبارة عن عملة افتراضيه موجودة في اللعبة مثل عملة اليورو والدولار الموجودين على أرض الواقع، يستخدمها اللاعبين للحصول على الأسلحة والمعدات والسكنات والملابس التي يحتاجون لها إثناء اللعب والتي تساعدهم على هزيمة المنافسين لاستمرار اللعب وتحقيق الفوز .

طريقة شحن شدات ببجي بالآف الشدات المجانية

المحترفين من لاعبين ببجي كوريه في أغلب الدول العربية يستخدمون هذه الطريقة المضمونة والمجربة للحصول الآف uc bubg ، حيث قامت الشركة التي أصدرت اللعبة بتوفير إمكانية شحن uc bubg مجانا عن طريق هذه الخطوات البسيطة بعد تحميل لعبة ببجي :

الخطوة الأولي هي فتح اللعبة لكي تبدأ في اللعب .

عندما تبدأ في اللعب سوف تظهر لك إعلانات الفيديو .

لا يجب عليك سوي مشاهدة الفيديو أو الإعلان بالكامل حتي النهاية .

حينها سوف تحصل على شدات ببجي مجانا في مقابل مشاهدتك لهذه الإعلانات التي ظهرت لك إثناء قيامك باللعب .

( الطريقة الأولي ) يوجد العديد من موقع شحن شدات ببجي والكثير من قنوات اليوتيوب، يوفرون شدات مجانا وذلك في مقابل تحميل بعض التطبيقات، أو مشاهدة بعض الفيديوهات، أو المشاركة في استطلاعات الرأي .

) يوجد العديد من والكثير من قنوات اليوتيوب، يوفرون شدات مجانا وذلك في مقابل تحميل بعض التطبيقات، أو مشاهدة بعض الفيديوهات، أو المشاركة في استطلاعات الرأي . ( الطريقة الثانية ) عن طريق موقع ( PUBG BOX ) الشهير ما عليك سوي تسجيل ( ID ) الخاص بك، وسوف تحصل على الشدات .

طرق أخري تمكنك من شحن ببجي UC

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم أسرع وأضمن الطرق لشحن شدات ببجي 2021 مجانا 100%، وهذه الطرق يستخدمها المحترفين في لعبة ببجي الشهيرة .