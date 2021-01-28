مراجعه آوبو oppo a55 5g مواصفاته وصوره وسعر مثير بالدولار

آوبو oppo a55 5g، أعلنت عنه شركه آوبو بالخارج وبالفعل تم إصدارة أيضا في الخارج والمتوقع نزوله إلينا قريبا وذلك بعد الإعلان علي صفحه آوبو علي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عملت شركه آوبو علي طرح الهاتف قريبا بالأسواق العربية والمتوقع بيعه بسهوله نظرا لما يقدمه الهاتف من مواصفات ومميزات وبالنسبة للعسر فهاتف آوبو oppo a55 5g الجديد سوف يأتي بسعر اقتصادي ومناسب لجميع الفئات.

آوبو oppo a55 5g

أعلنت شركه آوبو عن هاتف آوبو oppo a55 5g والذي سوف يتم إصدارة قريبا بشبكه الجيل الخامس لأنة بالفعل تم إطلاق الهاتف في الصين بشبكه الجيل الخامس والمتوقع نزوله إلينا قريبا كذلك، آوبو oppo a55 5g تم تزويده بمعالج جيد وهو الموجود في هاتف ريلمي realme 7 pro والذي يعمل بكفاءة عاليه جدا وشاشه من نوع جيد ومواصفات اخرى سوف يتم شرحها لكم في الأتي.

مواصفات آوبو oppo a55 5g

أعلنت شركه آوبو عن مواصفات هاتف آوبو oppo a55 5g الذي تم إصدارة في الخارج وهي كالاتي:

أبعاد الهاتف 163.9×75.7×8.4ملي مع وزن 186 جرام.

الهاتف مصنوع من خامات بلاستيكية من ماده بلاستيك بولي كاربونيت.

الهاتف يدعم تركيب شريحتين اتصال جيل خامس.

مساحه تخزين الهاتف 128 جيجا و 6 جيجا رام.

الهاتف يدعم مكان لكارت ميموري 1 تيرا.

الهاتف يدعم شاشه من نوعت ips lcd كما في ريلمي realme 7 وتأتي بحجم 6.5 بوصه بدقه 1600×720 بكسل وكثافه بكسلات تصل إلي 269 بكسل وتأتي بجوده hd وأبعاد عرض 20:9.

الهاتف يدعم معالج من نوع ميدياتك dimentisy 700 ثماني النواة وعالج رسومي من نوع mali-g57 mc2.

الهاتف يدعم نظام تشغيل اند رويد 11.

الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي ثلاثيه تتميز الأولي بدقه 13 ميجا بكسل والثانية بدقه 2 ميجا بكسل والثالثة بدقه 2 ميجا بكسل للتصوير لماكرو بالإضافة إلي فلاش ليد.

الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي بدقه 8 ميجا بكسل.

الهاتف يدعم بصمه اصبع في زر البور ويدعم أيضا بصمه الوجه.

الهاتف يدعم بطاريه بحجم 5000 ملي أمبير وشاحن بقوه 10 وآت.

الهاتف سيتوافر بألوان الأزرق والأسود.

سعر آوبو oppo a55 5g

الهاتف تم إصدارة في الصين بسعر 245 دولار للنسخه 128 جيجا و 6 جيجا رام.