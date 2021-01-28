أخبار اليمن : 186 شخص ضحايا حوادث مرورية في ريمة

دوت الخليج -

186 شخص ضحايا حوادث مرورية في ريمة

تسبب ٧٧ حادثاً مرورياً بمحافظة ريمة العام الماضي في وفاة ١٦ شخصاً وإصابة 160 آخرين. 186 شخص ضحايا حوادث مرورية في ريمةتسبب ٧٧ حادثاً مرورياً بمحافظة ريمة العام الماضي في وفاة ١٦ شخصاً وإصابة 160 آخرين. وأوضح مدير إدارة المرور بالمحافظة العقيد معين الحباري أن الحوادث المرورية بالمحافظة توزعت على ٣٥ حادث صدام آليات وستة حوادث صدام دراجات نارية و٢١ انقلاب وتسعة دهس وستة سقوط، تسببت في خسائر مادية بمبلغ 22 مليون و241 ألف ريال. وأشار إلى أن إدارة المرور منحت ٧٠٤ رخص قيادة للسائقين وإصدار ٧٢٨ وثيقة نقل ملكية وثلاثة ألف و٢٠١ وثيقة تجديد كرت سيارات و١٨٢ لوحة ترقيم السيارات. ولفت العقيد الحباري إلى أنه تم خلال العام المنصرم إنشاء وتشغيل مركز إصدار آلي بمنطقة ربوع بني خولي بمديرية بلاد الطعام وتزويده بالأجهزة الحديثة وتوفير احتياجات ومتطلبات المركز من أثاث مكتبي ومولد كهربائي ومنظومة طاقة شمسية وونش لتقديم الخدمات المرورية للمواطنين. ولفت إلى أن إدارة مرور ريمة تسعى ضمن خطتها للعام ٢٠٢١م لإنشاء مركزي إصدار آلي في مركز المحافظة الجبين ومديرية الجعفرية، بما يسهم في تطوير الربط الشبكي الإلكتروني بين مديريات المحافظة لتوفير البيانات وتسهيل معاملات المواطنين.

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