ملك المغرب يتلقى لقاح كورونا ويعلن بدء حملة تطعيم وطنية

جدة - نرمين السيد - وأعلن المغرب، أمس الأربعاء، تسجيل 867 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما رصد تم 15 حالة وفاة.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة المغربية، قفزة واضحة فى حصيلة الإصابات اليومية بوباء "كوفيد 19"، حيث تم تسجيل 336 حالة فى الحصيلة السابقة.
وبلغ إجمالى الإصابات فى المغرب 467 ألفًا و493 حالة، ينشط منها 14 ألفًا و483، وذلك منذ بدء تفشى الجائحة فى الثانى من مارس الماضى.
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