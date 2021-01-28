فرنسا توقف عمليات التطعيم ضد كورونا بسبب نقص اللقاحات

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر صحى مطلع، اليوم الخميس، لوكالة "رويترز"، إن وكالة الصحة العامة فى باريس أبلغت المستشفيات أن حقن جرعة المتابعة الثانية ستستمر. لم يكن هناك ما يشير إلى موعد استئناف الجرعات الأولى.

وأشارت وكالة الصحة، إلى أن السبب هو "نقص شديد فى إمدادات اللقاح وضرورة ضمان إعطاء الحقنة الثانية للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالفعل"، بحسب المصدر.

وأبلغت وكالة الصحة العامة فى باريس، والمنطقة المحيطة بها، والتى يبلغ عدد سكانها 12.1 مليون شخص، مستشفيات المنطقة أنه اعتبارا من 2 فبراير، سيتم تعليق جميع الجرعات الأولى من لقاح "كوفيد".

وبحسب وكالة "سبوتنيك" للأنباء، تواجه أوروبا نقصا فى اللقاحات لأن شركة الأدوية "فايزر" أبطأت الإمدادات مؤقتا من أجل إجراء تغييرات فى التصنيع، بينما قالت "أسترازينيكا" إنها ستخفض إمداداتها من اللقاح المخصصة للاتحاد الأوروبى فى الربع الأول بسبب مشكلات الإنتاج فى مصنع بلجيكى.