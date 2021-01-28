قرار أمريكي بشأن اتفاق السلام مع طالبان

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلنكن، إلى الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الخميس، على إعادة تقييم اتفاق السلام مع طالبان.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كشفت عن أنها ستراجع ما إذا كانت حركة (طالبان) تلتزم بخفض العنف، تماشيا مع التزاماتها بموجب اتفاق السلام الأفغاني.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تحدث مع نظيره الأفغاني حمد الله مهيب، وأوضح نية الولايات المتحدة مراجعة الاتفاق.
وأشارت هورن إلى أن واشنطن تريد تحديدا التحقق من أن طالبان "تفي بالتزاماتها بقطع العلاقات مع الجماعات الإرهابية، وخفض العنف في أفغانستان، والدخول في مفاوضات هادفة مع الحكومة الأفغانية والشركاء الآخرين".
وأشارت إلى أن "سوليفان أكد أن الولايات المتحدة ستدعم عملية السلام بجهود دبلوماسية إقليمية قوية تهدف إلى مساعدة الجانبين على تحقيق تسوية سياسية دائمة وعادلة ووقف دائم لإطلاق النار".
وناقش سوليفان "دعم الولايات المتحدة لحماية المكاسب الاستثنائية التي حققتها النساء والفتيات والأقليات الأفغانية كجزء من عملية السلام".
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