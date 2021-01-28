عقب مقتله.. ننشر أول صورة لـ والي العراق بتنظيم داعش الإرهابي

عرض جهاز مكافحة الإرهاب العراقي اول صورة للإرهابي الذي قتل اليوم جبار سلمان علي الملقب " أبوياسر " والذي يشغل منصب والي ‎العراق في داعش.

وذكر الجهاز عبر صفحته علي تويتر قائلا : ‏نعرض على شعبنا العراقي الأبي صورة الإرهابي الهالك جبار سلمان علي الملقب " أبوياسر " والذي يشغل منصب والي ‎العراق ونائب الخليفة المزعوم لتنظيم داعش التكفير.

وأوضح الجهاز أن الإرهابي ابوياسر تم قتله برشقه بالرأس من بنادق رجال جهاز مُكافحة الإرهاب بعملية نوعية نُفذت بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني في وادي الشاي.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اعلن اليوم الخميس، مقتل ما يسمى والي العراق في تنظيم داعش الإرهابي، أبو ياسر العيساوي.

ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، الاثنين الماضي، إنه تم العثور على وثائق مهمة لتنظيم "داعش" الإرهابي في بغداد والرمادي ضمن عملية (ثأر الشهداء).