مصادر أمنية عراقية : لا انفجارات بمحيط مطار بغداد الدولي

نفت مصادر أمنية عراقية بحسب صحيفة الوئام السعودية وقوع انفجارات في محيط مطار بغداد الدولي. وكان مراسل قناة "العربية" في العاصمة العراقية أفاد بسماع دوي انفجارات مساء اليوم في محيط مطار ‎بغداد الدولي.

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