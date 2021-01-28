قرار مريب.. جهاز أمني عربي يعلم منتسبيه اللغة التركية

كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني عن إصدار قرارٍ "مُريب" بشأن إقامة دورات تدريبية عبر الإنترنت في اللغة التركيّة.
وجاء نصّ الاعلان الذي تم توزيعه علي جميع منتسبي الشرطة قائلا: بالتعاون مع السفارة التركية في لبنان بمعدل 15/ إلى 20/ عنصرًا لكل دفعة مدة كل منها / 72 ساعة بمعدل /6/ ساعات في الأسبوع مقسمين على يومين من الساعة 10 ولغاية الساعة 1 أو من الساعة 5 ولغابة الساعة 8 من كل يوم تدريب.
كما سيتم تحديد أيام وأوقات التدريب التي ستجري فيها الدورة من قبل مركز التدريب في السفارة التركية وسيتم إعلامها للمتدربين شخصيًا.
وشدد الإعلان علي ضرورة طلب من وحدة معهد قوى الأمن الداخلى تكليف ضابط منسق لهذه الدورات وإيداع الإسم المديرية العامة - شعبة التدريب، ووفقًا للمعلومات المطلوبة موضوع البند أولا وذلك حتى تاريخ 2021/2/5.
جدير بالذكر تشهد الدولة اللبنانية احداثا دامية بين عناصر الأمن اللبناني وعدد من المتظاهرين بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد في عدد من المحافظات اللبنانية.
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