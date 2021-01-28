بحث رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم الخميس، مع السفير الجديد للمملكة العربية السعودية لدى تونس، العزيز بن علي الصقر، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتنويعها لتشمل مختلف المجالات.
جاء ذلك بحسب بيان لرئاسة الوزراء التونسية، أثناء استقبال المشيشي بقصر الحكومة بالقصبة، للسفير الجديد.
وأضاف البيان أن السفير السعودي أبلغ رئيس الحكومة التونسية تحيات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، معربا عن سعادته بالعمل في تونس، التي تجمع شعبها والشعب السعودي علاقة متينة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الحكومة التونسية يستقبل السفير السعودي الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.