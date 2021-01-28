خطوات تجديد لوحة السيارة في السعودية 2021 وشروط التجديد

خطوات تجديد لوحة السيارة في السعودية 2021 يعتمد عليها أصحاب السيارات بشكل كبير في المملكة لتقديم اللوحة القديمة باخري جديده للأسباب كثيرة من التلف أو الفقد أو عد وضوح اللوحة، كما من الممكن تجديد لوحة السيارة الكترونيا عبر ابشر وهذا ما تسعى إليه المملكة في التطورات الجديدة، كما أن أدارة المرور تقدم خدمات كثرة للمواطنين بالمملكة وتعد خدمة تجديد لوحة السيارة خدمة منفصلة من أدارة المرور بوزارة الداخلية التي تتم وفقا لشروط وضوابط خاصة يجب توافرها لتجديد لوحة السيارة، كما أن أدارة المرور تعمل على تتطوير وتقديم العديد من الخدمات كتسجيل المركبات وإصدار رخص القيادة بجميع أنواعه وغيرها الكثيرة من الخدمات الخاصة بتجديد وإصدار رخصة القيادة في السعودية.

تعبئة النموذج الخاص بصب لوحة السيارة من الجهة المختصة بهذا الأمر. سداد الرسوم المالية المقررة لتجديد لوحة السيارة. إحضار اللوحات المعدنية القديمة للسيارة حتى يتم استبدالها باللوحات المعدنية الجديدة. إحضار ملف مخصص لحفظ المستندات الخاصة بتجديد للوحة السيارة. بهذه الإجراءات يتم تقديم لوحة التجديد إلى المملكة العربية السعودية، ويجب مراجعة الجهة المختصة خلال 15 يومًا للحصول على اللوحات الجديدة.

املأ النموذج المخصص لتجديد لوحة ترخيص المملكة العربية السعودية. إحضار صورة من نموذج المركبة المراد تجديد لوحته. إحضار صورة من بطاقة الأحوال الشخصية لمالك السيارة. إحضار صورة من السجل التجاري إذا كان المالك مؤسسة أو شركة. دفع الرسوم المقررة لتجديد لوحة الترخيص. يشترط أن تكون استمارة صلاحية السيارة لا زالت سارية الصلاحية. يشترط القيام بالانتهاء من إجراءات الفحص الدوري للسيارة. إحضار صورة من السيارة الأصلية ورخصتها. قم بتضمين نسخة من تأمين سيارتك ساري المفعول. عدم وجود مخالفة للمركبة المطلوب تغيير لوحة ترخيصها.

ضرورة أن يكون الفحص الدوري للسيارة ساري الصلاحية. يشترط أن تكون استمارة صلاحية السيار سارية. وجود النموذج الأول من لوحة الترخيص للمركبة التي سيتم استبدال لوحة ترخيصها القديمة أو ألتألفه. توافر تأمين للسيارة لا زال ساري الصلاحية. إحضار أصل من رخصة قيادة السيارة وصورة منها.

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والجدير بالذكر أن يوجد كثير من خوات التجديد في أدارة المرور الخاصة بالسيارات والرخصة كخطوات تجديد استمارة السيارة عبر ابشر وشروط ورسوم التجديد وغيرها الكثير من الاستعلامات المتاحة من ابشر وتكون الكتروانيا إنجازا للوقت وعدم بذل مجهود خاصة في الأوقات الحالية في المملكة لتفادى الازدحام في المكاتب للإنهاء اجراءات التجديد.