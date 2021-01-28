تعرف علي رقم الصندوق العقاري الموحد والخدمات التي يقدمها داخل المملكة العربية السعودية

يقوم المواطنين داخل السعودية بالبحث عن الرقم الموحد للصندوق العقاري وهو من اهم الأساسيات التي يبحث عنها المواطنين، ويقدم الصندوق العقاري مجموعه من الخدمات التي تخص عدد كثير من المواطنين داخل المملكة، ومن اهم الخدمات التي يقدمها هي المنتجات والقروض الذي يقدمها للكثير من المواطنين داخل المملكة ومن ذمن هذه المنتجات هو برنامج “القرض العقاري” أو التمويل المدعوم، وأيضا خدمات الاستعلام عن موعد صرف القرض من الصندوق العقاري عن طريق رقم الهوية، ويقوم أيضا الصندوق العقاري بتقديم خدمات لفئات أخري وهي تعتبر من أسس الدعم العقاري داخل المملكة وهو برنامج “سكني” وهو نتيجة الشراكة بين الصندوق العقاري ووزارة الإسكان السعودية.

يعتبر الصندوق العقاري صندوق تنموي غير ربحي، وقد تم تأسيسه بعد إصدار مرسوم ملكي عام 1394 هجريا، وقد جري نشاطه الفعلي بعد إنشاؤه بسنه.

وكان يوجد هدف أساسي لإنشاء هذا الصندوق وهو إنشاء المساكن الحديثة، والمناطق السكنية في أرجاء المملكة العربية السعودية.

في بداية نشاط الصندوق الخدمي كان رأس المال 250 مليون ريال، ولكن ضاعف الصندوق القيمة اكثر من مره حيث كان في نهاية السنه المالية لعام 1432_1433 هجري وصلت القيمة إلي تقريبا 183 مليار ريال سعودي، واصبح الصندوق من اكبر المؤسسات المتخصصة في التمويل العقاري في أنحاء العالم العربي.

يقوم الصندوق بالمساهمة في تنفيذ خطط والأهداف الاستراتيجية للإسكان، وأيضا تقديم الدعم الخاص بالتمويل والاستثمار العقاري.

يقوم أيضا الصندوق بتوفير فرصه للمواطنين بالحصول علي منتج سكني بجوده عاليه لمن يريد ذلك،وأيضا يقوم بالتحديث المستمر لمنظومه العمل ليتم تحقيق الجودة والكفاءة العالية.

ويقوم أيضا بدعم القدرة الاقتراديه لرأس المال وذلك من خلال الاستثمار،وأيضا اجتذاب الكوادر البشرية المؤهلة.

الخدمات التي يقدمها صندوق التنمية العقاري.

يقوم الصندوق بتوفير قروض خاصه طويله الأجل وذلك بدون فوائد للمواطنين، وذلك لمساعدتهم في بناء شقق سكنيه تسدد مدي “25” عاماً.

وقد اهتم الصندوق بتوفير أيضا قروض للاستثمار ويكون بدون فوائد للمواطنين، وذلك لتشجيعهم علي أقامة مجمعات استثماريه تحتوي علي وحدات سكنيه متعدده، وتقوم هذه القروض بتغطيه “50%” من مصاريف البناء بحد اقصي عشره ملايين ريال سعودي.

الرقم الموحد الخاص بصندوق التنمية العقاري.

قام صندوق التنمية العقاري بإطلاق خدمه الرقم الموحد، وذلك توفير سبل الراحة للمواطنين، ويستطيع المواطن بالاستعلام عن كافه الخدمات المقدمة من الصندوق ومنها القروض.

وقد قام المدير العام لصندوق التنمية بالتوضيح، يمكن للمواطن أن يستفيد من خدمه الرقم الموحد وذلك عن طريق الاتصال بالرقم التالي 199088.

تعرف علي الصندوق العقاري.ما هي أهداف تأسيس هذا الصندوق؟