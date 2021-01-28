تقديم طلب العلاج أو إسقاط قروض أو سداد ديون غيرها عبر الديوان الملكي السعودي

الديوان الملكي السعودي من أهم الأمور التي يبحث عنها المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يبحث جميع المواطنين والوافدين عن طريقة التواصل مع الديوان الملكي حيث يقدم الديوان الكثير من الخدمات المتنوعة لكافة المواطنين المحتاجين داخل المملكة، ومن بينهم الخدمات التي يقوم المواطن بتقدمها الديوان الملكي السعودي، حيث يقدم خادم الحرمين الشريفين الملك بن عبد العزيز المساعدة لجميع المواطنين والوافدين والوقوف بجوارهم وقت الأزمات التي يمرون بها وتوفير الخدمات المتنوعة لمساعدتهم علي المعيشة، والتقديم علي تسديد الديون أو طلب العلاج أو شكاوى شخصية أو إعفاء من القروض من خلال تقديم الإلكتروني عبر بوابة الديوان الملكي السعودي.

رابط التقديم عبر الديوان الملكي السعودي

الطلبات الإلكترونية هي أحد التسهيلات للمواطنين دون الذهاب إلي مقر العمل ويمكن لجميع المواطنين تقديمها عبر البوابة الإلكترونية، ويعتبر الديوان الملكي من أبرز الجهات التنفيذية داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقدم الديوان الملكي بتقديم الكثير من الخدمات المتنوعة لكافة المواطنين السعوديين، من خلال تقديم الإلكتروني باتباع الخطوات الأتية:

الدخول إلي بوابة تواصل الديوان الملكي السعودي.

قم بتعبئة البيانات الخاصة بك ورقم الهوية والاسم وتاريخ الميلاد.

قم بإدخال اسم العائلة ورقم الجوال والبريد الإلكتروني.

قم بإدخال الرمز المرئي أمامك وقم بالموافقة علي الشروط.

ثم قم بالضغط علي تسجيل.

ثم قم بكتابة جميع البيانات الخاصة توضح نوع المشكلة أو تسديد الديون أو طلب العلاج أو القرض أو إعفاء من القروض، ثم تقوم بإرسال كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالمشكلة التي تثبت للديوان احتياجات إلي هذه المساعدة.

ثم قم بالضغط علي إرسال.

تواصل الديوان الملكي

يعتبر الديوان الملكي من أبرز الجهات التنفيذية داخل المملكة العربية السعودية ويقوم بتوجيه الخطاب إلي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث أن الديوان الملكي مخصص للملك يباشر من خلاله غالبية الأعمال ومن أهمها المراسم الملكية حيث أن هناك عدد من المكاتب الأخري في الديوان الملكي مكتب الأمن القومي، ويوفر الديوان الملكي أرقام خاصة من أجل التواصل لجميع المواطنين من خارج المملكة وهو 920022220 أو رقم أرضي داخل المملكة 8004000000.