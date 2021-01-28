الهوية الرقمية.. طريقة وشروط تفعيل الهوية الرقمية عبر أبشر

قامت وزارة الداخلية السعودية بإطلاق خاصية جديدة وهي إنطلاق الهوية الرقمية بدلا من الهوية الوطنية الورقية والتي ظهرت بها الكثير من المشاكل في الفترة الأخيرة بالاضافة الى أن الحكومة السعودية تريد تخفيف العبء على الجهات الحكومية خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من فيروس كورونا، حيث يتم إستخراج الهوية الرقمية إلكترونيا عبر منصة أبشر الألكترونية.

الهوية الرقمية عبر أبشر :

الهوية الرقمية هي خدمة جديدة قامت وزارة الداخلية السعودية بأطلاقها وأضافتها ضمن الخدمات التي تقدمها عبر موقع أبشر، حيث يقوم المواطن بإدخال بياناته الكترونيا دون الحاجة للذهاب للجهات الحكومية وتوفير الوقت والجهد.

رابط تفعيل الهوية الوطنية :

ويمكنك عزيزي المواطن الدخول لمنصة أبشر، ثم اتباع الخطوات الموضحة وملء البيانات المطلوبة في الخانات الفارغة وتخليص الاوراق المطلوبة ورفعها على الموقع دون الحاجة للذهاب للجهات الحكومية.

لا يحتاج المواطن الى ان يقوم بحمل الكثير من الاوراق التي تثبت شخصيته.

يمكنك تحميل الهوية الرقمية على الهاتف الجوال الخاص بك، ويمكن استخدامها كهوية معترف بها أمام المصالح الحكومية.

الدخول على منصة أبشر ثم الهوية الرقمية وتسجيل الدخول وكتابة رقم السري

اختيار خدماتي.

ثم النقر على تحميل الهوية الرقمية السعودية

ثم ملء البيانات المطلوبة ثم الذهاب الى أسفل الصفحة وتحميل الهوية الرقمية.

أو يمكنك تحميل تطبيق الهوية الوطنية من متجر بلاي استور.

وملء البيانات المطلوبة .

وتصوير الهوية الالكترونية.

مميزات الهوية الرقمية :كيفية تفعيل الهوية الرقمية:

وتحاول الحكومة السعودية بشتى الطرق اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وقد ناشدت الحكومة السعودية جميع المواطنين الموجودين على ارض المملكة العربية سواء المواطنين أو الاجانب ضرورة استخراج الهوية الرقمية، وتحميلها على الهاتف الجوال،ويمكن تجديد الهوية الرقمية قبل انتهاء القديمة ب180 يوم حيث يتم إحتساب 100 ريال سعودي من تاريخ انتهائها.

وقد أوضحت أن الهوية الرقمية سوف تصبح شئ مهم وأساسي ولا يمكنك الاستغناء عنها الفترة القادمة ويجب الإسراع في استخراجها حيث أن الحكومة السعودية سوف تعتمد عليها بشكل كامل، ومن أهم مميزاتها استعراض البيانات كاملة على الانترنت عبر موقع أبشر دون الحاجة لحمل اي اوراق.