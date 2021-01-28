تقديم إعفاء بنك التسليف 1442 للقروض والإعفاء من دفع الأقساط المتبيقة بأمر ملكي

تقديم إعفاء بنك التسليف 1442 للقروض والإعفاء من دفع الأقساط المتبقية، حيث يقدم بنك التسليف والادخار ذلك الخدمة لفئة معينة من المواطنين السعوديين وأيضاً يقدم خدمات عديدة ومميزة للمقيمين داخل الأراضي السعودية، فقد يقدم بنك التسليف خدمات هامة ومميزة للفئة الفقيرة والمتوسطة وأيضاً يقدم تمويلات شخصية للفئة القادرة مادياً، ويُصرف التمويل بصورة فورية بعد الطلب وتوافق المعايير والضوابط المطلوبة، ويقدم أيضاً بنك التنمية الإجتماعية خدمة الإعفاء وهذا ما نوضحه لكم خلال مقالنا هذا، تابعوا.إعفاء بنك التسليف 1442
يقدم بنك التسليف والادخار خدمة الإعفاء لفئات محددة من تم تحديدها من قبل، حيث جاء ذلك القرار بعد إرسال الكثير من الطلبات والخطابات الي الديوان الملكي تطالب بإعفاء بنك التسليف أو تخفيف الأقساط عنهم لما يتعرضون من ظروف قهرية تجعلهم غير قادرين علي التسديد، ولذلك فقد جاء أمر ملكي بإعفاء المتضررين من السداد والقروض الذي حصلوا عليها، لذا تابعوا السطور القادمة في المقال لتتعرفوا علي التفاصيل.الأوراق والبيانات المطلوبة من أجل الحصول علي إعفاء بنك التسليف 1442
- نوع التمويل الذي حصل عليه المقترض.
- رقم الهوية الوطنية للمقترض.
- الاسم الرباعي للمقترض والاسم الرباعي للشركاء في التمويل إن وجد.
- رقم/ تاريخ/ مصدر الحفيظة.
- رقم العقد.
- مكان التمويل الذي حصل عليه المقترض.
- اسم مقدم النموذج ورقم الهوية الوطنية الخاصة به ورقم جواله.
يمكن لأي مواطن سعودي الاستعلام عن تقديم إعفاء بنك التسليف 1442، وفي حالة تقديمه يمكنه الاستعلام عن حالة الطلب بالرقم، وذلك من خلال ثلاث جهات وهما:
- صندوق التنمية العقاري.
- صندوق التنمية العقاري.
- بنك التسليف والادخار.
حيث يقوم المواطن بالدخول الي أي موقع منهما وكتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة به، وأيضاً تاريخ ميلاده، ثم الضغط علي البحث، حتي يظهر أمامه البيانات التي تحمل المعلومات الخاصة به كالإسم، ورقم الهوية، وتاريخ الميلاد، وكذالك البيانات الخاصة بالطلب المتقدم به كالإعفاء وهي نوع الإعفاء المطلوب، ورقم الطلب والتاريخ الذي قدم فيه العميل، هل تم قبول طلب الإعفاء أم لا؟، وأسباب الرفض في حالة إن كان الطلب مرفوض، نسبة الإعفاء الذي حصل عليه الشخص والمبلغ المعفي.
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