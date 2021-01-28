ببجي.. ميزة مهمة تصل إلى اللعبة في التحديث الجديد تعرف عليها

ببجي معشوقة الملايين في الوطن العربي، منذ إطلاقها وهي تحقق نجاح وتطور كل عام عن العام السابق له، ورغم صدور ملايين الألعاب والتطبيقات خلال تلك الفترة إلا أن لعبة ببجي محافظة على مكانتها في سوق الألعاب الإلكترونية، وتحقق ملايين الأرباح الشهرية للشركة المنتجة لها، والتي تشرف على إصدار تحديثات لعبة PUBG Mobile لا تنتهي تقريباً، والآن مع تحديث ببجي الجديد والذي يضيف تطوير مميز للعبة، وهو تحديث بابجي رقم 10.2 الصادر خلال يناير الجاري.

تحديث لعبة ببجي موبايل 2021

التحديث الجديد في لعبة بابجي موبايل الذي نتحدث عنه في هذا الموضوع هو نظام السمعة، ويتم من خلاله إظهار تصنيف للاعبين الذين ينضمون للعب معك في الجولة، يظهر مدى عدوانية أو ذكاء وحسن تصرف ذلك اللاعب خلال الجوالات السابقة التي خاضها في منافسات اللعبة، ويتم تقييم جميع اللاعبين بصورة تلقائية من قبل اللعبة دون أي تدخل من اللاعبين الآخريين.

التصنيف الجديد مقسم إلى 6 مستويات مختلفة، وتبدأ أولى المستويات بالمستوى رقم صفر والذي يعني أن هذا اللاعب شديد العداونية، أما المستوى رقم خمسة فهي دليل أن اللاعب يتميز بحسن التصرف أثناء اللعبة، وبناء عليه يسعى اللاعبين إلى تجنب التصنيف السيء لهم، كذلك يدفعهم إلى تقليل مستوى العداوة أثناء اللعب فيما بينهم.

مفارقات غريبة حول تحديث لعبة PUBG Mobile الجديد

رغم أن لعبة ببجي موبايل معروفة أنها أحد الألعاب الإلكترونية القتالية، لكن التحديث الجديد يثير تساؤلات ومفارقات غريبة، فهدف التحديث وفق تدوينة منشورة من قبل الفريق المطور للعبة هو الحد من التصرفات العداونية، ومساعدة الفرق المتنافسة على محاربة بعضهم بصورة أكثر حضارة، حيث أكد الفريق أنه رغم المنافسات وطبيعة اللعبة القتالية لكن يجب عليهم عدم تشجيع السلوك العدواني بين الشباب.

تستطيع الآن أن تستعرض التحديث والميزة الجديدة في لعبة ببجي موبايل في قائمة Team Finder وأيضا قائمة أعضاء الفريق، وهو الآمر الذي يمنح اللاعبين الباحثين عن تكوين فريق جديد أن يعرفوا مستوى سمعة هذا اللاعب قبل الإنضمام معه، ويرتفع تصنيف ومستوى سمعة أي لاعب بصورة تلقائية طبيعية في حالة عدم إظهاره أي سلوك مصنف على أنه سلوك عدواني أو مزعج.