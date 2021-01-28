أخبار اليمن : الفلكي الشوافي يتوقع موجة باردة على اليمن خلال ساعات

الفلكي الشوافي يتوقع موجة باردة على اليمن خلال ساعاتتوقع الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي، استمرار الموجة الباردة هذه الليلة، مع بقاء شدتها على عدة محافظات يمنية.

وقال الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، الليلة (ليلة الجمعة) تعتبر باردة ومقاربة لليلة الماضية سواء ارتفعت نصف درجة في عمران أو انخفضت نصف درجة على البيضاء تبقى بشكل عام الاجواء باردة.

ونبه الفلكي اليمني المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر من صدمات البرد الشديدة.

ودعا الشوافي مجدداً المزارعين ورعاة المواشي والنحالين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من آثار البرد الشديد.