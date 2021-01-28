منظمة الصحة: من المبكر جدا تخفيف التدابير الصحية بأوروبا

أصدرت منظمة الصحة العالمية، الخميس، تحذيرا بشأن تخفيف التدابير الصحية والقيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد في أوروبا، قائلة إنه "من المبكر جدا" القيام بذلك.
واعتبرت الإدارة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، أنه "من المبكر جدا تخفيف" التدابير الصحية في أوروبا، رغم تراجع عدد الإصابات في عدد كبير من الدول.
وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة في أوروبا، هانس كلوغه: "30 دولة (من أصل 53 في المنطقة) شهدت تراجعا كبيرا لمعدل الإصابة التراكمي بكورونا على مدى 14 يوما (...) رغم أن معدلات العدوى في كافة أنحاء أوروبا لا تزال مرتفعة".
وتابع: "هذا الأمر له تداعيات على أنظمة الصحة ويضع خدمات الرعاية أمام اختبار صعب، وبالتالي من المبكر جدا تخفيف التدابير الصحية"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
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