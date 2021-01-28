عاجل .. مقتل 5 أشخاص إثر تسرب مواد كيميائية فى ولاية جورجيا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الخميس، بمقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 10 إثر تسرب مواد كيميائية قرب مدينة أتلانتا، بولاية جورجيا الأمريكية.





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