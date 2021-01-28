المعارضة التركية تطالب بفصل رافعى شعار رابعة : إرث نازى 

جدة - نرمين السيد - وأشار كليتشدار أوغلو إلى أن مدير إحدى المدارس التعليمية التقط صورة بجانب شعار رابعة ويمثل شعار جماعة الإخوان المحظورة بمصر، ما اعتبره زعيم المعارضة التركية، تسييسًا لموظفى الدولة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية معارضة.
ونوه كليتشدار على ضرورة أن يحافظ موظفو الدولة على مبدأ الحيادية، موضحًا أن إعلان الحكومة التركية رفع دعوى قضائية ضده يعنى أن القضاء تحت أمرهم، مناشدًا بعدم السماح لحزب العدالة والتنمية بتسيس الدولة.
وكان نائب المجموعة البرلمانية عن حزب الشعب الجمهورى، أوزجور أوزل، قال: " هتلر اخترع لنفسه إشارة رابعة، ورفعها أمام الجميع. قام برفع إشارة رابعة واتهم كل من لم يقم برفع الإشارة. والسلطة الوطنية لدينا أخذت إشارة رابعة من الإخوان. والتى بدأت فى مصر، وانتشرت فى جزيرة العرب وإفريقيا. ومن الإخوان الذين قاموا بالانقلاب فى مصر. هى إشارة الإخوان المحلية، ولكن الفكر من أدولف هتلر، وهم أمة واحدة، ودولة واحدة، وقائد واحد، أدولف هتلر".
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