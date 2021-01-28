البحرية الروسية تتابع مدمرة أمريكية دخلت مياه البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - قال المركز الوطنى الروسى لإدارة شؤون الدفاع، أن البحرية الروسية بالبحر الأسود تتابع مدمرة "بورتر" الأمريكية منذ دخولها مياه البحر الأسودن حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وقال المركز اليوم الخميس، إن "القوات والوسائل التابعة لأسطول البحر الأسود بدأت بمتابعة تحركات مدمرة "بورتر" الأمريكية التى دخلت مياه البحر الأسود فى الساعة السابعة مساء 28 يناير 2021". وكان المركز الروسى قد أعلن يوم 23 يناير عن متابعة أسطول البحر الأسود تحركات مدمرة "دونالد كوك" الأمريكية فى مياه البحر الأسود. وعلى خلفية دخول السفينة الأمريكية لمياه البحر الأسود، توجه نظام "باستيون" الصاروخى المضاد للسفن إلى إحدى نقاط التمركز فى القرم فى إطار التدريبات. وكانت السلطات الروسية قد أشارت فى وقت سابق إلى أن دخول سفن حربية تابعة لدول من خارج المنطقة إلى مياه البحر الأسود "لا يساهم فى تعزيز الاستقرار".

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