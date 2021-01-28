روسيا تحتج على تصريحات لمسؤولين ألمان فى قضية نافالنى

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "التصريحات التى يقدم على الإدلاء بها الجانب الألمانى وخاصة ماس تثير دهشتنا فى معظمها، وسنبلغ الخارجية الألمانية قريبا بأن مثل هذه التصريحات غير مقبولة"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

ودعت الدبلوماسية الروسية الدول الغربية إلى التركيز على حل المشاكل المتراكمة لديها، مشددة على أن تصريحات المسؤولين الغربيين بشأن قضية نافالنى والمظاهرات غير المرخص بها التى نظمت السبت الماضى فى روسيا دعما له "تم إخراجها" حسب نموذج موحد.

ودان وزير الخارجية الألمانى، هايكو ماس مؤخرا اعتقال نافالنى وتوقيف بعض المشاركين فى المظاهرات غير المرخص بها فى روسيا، داعيا موسكو إلى الإفراج عنهم فورا.

وصدر بيان مماثل عن مجموعة الدول السبع ومفوض الاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

واعتقلت السلطات الروسية نافالنى مؤخرا فور عودته من ألمانيا التى نقل إليها فى أغسطس بعد تعرضه لتسميم مزعوم، وذلك بموجب حكم صادر بحقه سابقا مع وقف التنفيذ بجرم الاختلاس.