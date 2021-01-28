نتنياهو يخطط لتمديد إغلاق حدود إسرائيل أسبوعين

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عن خطط لتمديد إغلاق الحدود لمدة أسبوعين إضافيين؛ بسبب مخاوف من انتشار متغيرات فيروس كورونا الجديدة.

وقال نتنياهو "في اجتماع مجلس الوزراء القادم، سأسعى لإضافة أسبوعين على الأقل إلى إغلاق الحدود ووقف الرحلات الجوية، لقد أغلقنا المعابر البرية لأننا لا نريد السماح للطفرات الجديدة بالدخول في الوقت الذي نجري فيه للتطعيم" وفقا لما نقل عن مكتبه.

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ووفقًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي، سيتبنى البرلمان قريبًا قانونًا ترعاه الحكومة لزيادة الغرامات لمن ينتهكون قيود الحجر الصحي.

وتعليقًا على حملة التطعيم الوطنية، قال نتنياهو إن اسرائيل ستوفر لقاحًا لكل مواطن، بغض النظر عن الجنسية والدين.

وفي وقت سابق من شهر يناير الجاري، مددت الحكومة الإسرائيلية الإغلاق الثالث على مستوى البلاد، والذي دخل حيز التنفيذ في 27 ديسمبر ، حتى 31 يناير حيث استمرت حالات الإصابة بالفيروس المستجد اليومية في التصاعد على الرغم من التطعيم النشط.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أغلقت إسرائيل مطار بن جوريون بسبب الوباء.