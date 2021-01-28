مصرع وإصابة 15 شخصا في تسرب مواد خطرة بمدينة اتلانتا الأمريكية

لقى خمسة أشخاص مصرعهم ونُقل 10 آخرون إلى المستشفى بعد إصابتهم بجروح بعد تسرب مواد كيميائية في مصنع للدواجن في مدينة اتلانتا الأمريكية.
وقالت السلطات الأمريكية إن الحادث وقع اليوم الخميس في مدينة اتلانتا، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص.
وعندما وصلت الطواقم الطبية إلى مكان الحادث، حددوا أن الحادث يتضمن مواد خطرة واستدعوا فريقًا مسئول عن التعامل مع المواد الخطرة.
وبدأت السلطات الأمريكية التحقيق في الحادث، والأسباب التي تقف وراء وقوعه.
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