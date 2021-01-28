سفير الإمارات بـ واشنطن: نعمل مع إدارة بايدن على نهج شامل للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط

كشف سفير الإمارات لدي واشنطن يوسف العتيبة عن ترحيب بلاده بالجهود المشتركة لتهدئة التوترات وتجديد الحوار الإقليمي.
وذكر العتيبة في رده على قرار إدارة بايدن مراجعة صفقة بيع مقاتلات إف 35 للإمارات، نشره حساب سفارة الدولة على تويتر، أن الإمارات ستعمل بشكل وثيق مع إدارة بايدن على نهج شامل للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وشدد سفير الإمارات لدى واشنطن، على أن بلاده توقعت مراجعة السياسات الحالية من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة على وجه التحديد.
وشدد على أن حزمة بيع طائرات إف 35، هي أكثر بكثير من بيع المعدات العسكرية لشريك مثل الولايات المتحدة، فهي: تسمح للإمارات بالحفاظ على رادع قوي للعدوان، وبالتوازي مع الحوار الجديد والتعاون الأمني، فإنها تساعد أيضًا على طمأنة الشركاء الإقليميين.
ونوه إلى أن بيع طائرات إف 35 يمكّن الإمارات من تحمل المزيد من العبء الإقليمي للأمن الجماعي، وتحرير الأصول الأمريكية لتحديات عالمية أخرى.
وقال : لطالما حاربت الإمارات إلى جانب الولايات المتحدة، ومن خلال مئات المهمات المشتركة والمشاركة في ست جهود للتحالف بقيادة الولايات المتحدة.
وواصل: علمنا أن مفتاح التنسيق العسكري هو قابلية التشغيل البيني مع نفس المعدات والتدريب، لذا يجب أن تكون القوات الأمريكية والإماراتية أكثر فعالية معًا متى وأينما كان الأمر مهمًا.
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