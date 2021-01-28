ألمانيا توصي بإعطاء لقاح أسترازينيكا لمن دون الـ 65 عامًا

أوصت سلطات الصحة في ألمانيا بوجوب إعطاء لقاح استرازينيكا - اوكسفورد للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا.

وقالت لجنة اللقاحات في البلاد إنه لا توجد بيانات كافية لإثبات فعالية الدواء بين كبار السن.

ومن المتوقع أن تتخذ وكالة الأدوية الأوروبية قرارًا بشأن ما إذا كانت ستوافق على لقاح كوفيد 19 لشركة استرازينكا يوم الجمعة.

جاءت توصية ألمانيا المفاجئة بعد يوم من اقتحام مصنع AstraZeneca في بلجيكا من قبل المحققين.

طلب الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي التحقيق بسبب الشكوك حول تفسير AstraZeneca للنقص المتوقع في تسليم اللقاحات إلى الكتلة.

ألقت شركة الأدوية باللوم على قضايا الإنتاج في مصنع بروكسل بسبب النقص.

وأخذت وكالة الأدوية الفيدرالية البلجيكية عينات وسجلات من المصنع يوم الأربعاء ومن المتوقع إجراء تفتيش آخر للمنشأة في الأيام المقبلة.

طلب الاتحاد الأوروبي إعادة توجيه بعض لقاحات AstraZeneca البريطانية الصنع إلى أوروبا ، لكن الشركة رفضت.

في خطوة قد تمنع ملايين الجرعات من دخول بريطانيا ، قال الاتحاد الأوروبي يوم الخميس إنه سيمنح المنظمين الوطنيين سلطة منع صادرات اللقاحات إذا لم تكن "مشروعة".

ورحب رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل بهذه الخطوة ، قائلًا: "يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات قوية لتأمين إمداداته من اللقاحات وإثبات أن حماية مواطنيها تظل أولويتنا المطلقة".

ومن المقرر نشر معايير منع الصادرات يوم الجمعة. أصر الوزراء البريطانيون في وقت سابق على أنه لن يكون هناك انقطاع في إمدادات اللقاح.

وقال وزير مكتب مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف "هذا هو الحال أن الإمدادات التي تم التخطيط لها ودفع ثمنها وجدولتها يجب أن تستمر".

يتم تسليم اللقطة حاليًا للأشخاص في المملكة المتحدة الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر.

لكن وزارة الصحة الألمانية قالت: "لا توجد حاليًا بيانات كافية متاحة لتقييم فعالية اللقاح من 65 عامًا.

ويجب تقديم لقاح استرازينكا، على عكس لقاحات الاخرى، فقط للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عامًا في كل مرحلة.

وعارضت شركة استرازينكا النتائج التي توصلت إليها الجهة التنظيمية الألمانية وقالت إن أحدث بيانات التجارب السريرية للقاح "دعم فعالية في الفئة العمرية أكثر من 65 عامًا".

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن المنظمين في المملكة المتحدة قد خلصوا إلى أن جرعة استرازينكا - اوكسفورد كانت "جيدة جدًا وفعالة".

واضاف إنه يعطي درجة عالية من الحماية بعد جرعة واحدة فقط ، حتى أكثر بعد جرعتين.

والدليل الذي رأوه ، والذي قدموه ، هو أنهم يعتقدون أنه فعال في جميع الفئات العمرية ، ويوفر استجابة مناعية جيدة لجميع الفئات العمرية.

وذكرت تقارير إعلامية ألمانية الأسبوع الجاري أن المسؤولين يخشون أن اللقاح قد لا تتم الموافقة عليه في الاتحاد الأوروبي لاستخدامه في كبار السن.

كما أشارت تقارير وسائل الإعلام نفسها إلى أن المسؤولين الألمان يعتقدون أن معدل الفعالية بين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا قد يصل إلى 8 في المائة.

وتم دحض الادعاء من قبل استرازينكا والحكومة الألمانية ، مما يشير إلى أنه كان من الممكن الخلط بين معدل الفعالية وعدد المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 56 و 69 عامًا في التجارب السريرية ، والتي كانت حوالي 8 في المائة.

وقالت وزارة الصحة الألمانية إنه من بين 341 شخصًا تم تطعيمهم في المجموعة التي تبلغ أعمارهم 65 عامًا وأكثر في التجارب السريرية في أكسفورد ، أصيب شخص واحد فقط بفيروس كورونا ، مما يعني أن لجنة اللقاح لم تتمكن من استنباط بيان ذي دلالة إحصائية.

وقال باسكال سوريوت، الرئيس التنفيذي لشركة استرازينكا ، إن الشركة لديها بيانات أقل من صانعي الأدوية الآخرين عن كبار السن لأنها بدأت في تطعيم كبار السن في وقت لاحق.

واضاف لصحيفة دي فيلت: "لكن لدينا بيانات قوية تظهر إنتاجًا قويًا جدًا للأجسام المضادة للفيروس لدى كبار السن ، على غرار ما نراه لدى الشباب".

في هذه الأثناء ، ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 53 عامًا من مدينة كينت بجنوب إنجلترا ، بسبب عبوة مشبوهة تم إرسالها إلى مصنع يقوم بتصنيع جرعات من لقاح أسترازينيكا.

تم إخلاء المصنع في ويلز لكن العمال تمكنوا من العودة إلى الموقع بعد أن أجازت الشرطة الطرد.

وقالت الشرطة "لا يوجد دليل يشير إلى وجود تهديد مستمر".