تقدمت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، بالتهنئة إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة عيد ميلاده.
وكتب حساب إسرائيل بالعربي على تويتر قائلا: "نتقدم لعاهل مملكة البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة باحر التهاني بمناسبة حلول عيد ميلاده".
وأضاف: "نتمنى له العمر المديد ووافر الصحة ودوام قيادة شعبه إلى الرقي والازدهار في أجواء التسامح والسلام".
ومن ناحية أخرى، أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت اليوم أكثر أمانا واستقرارا مما كانت عليه، متطلعا لتعاون جميع دول المنطقة لمواجهة التحديات ومن أجل بناء مستقبل واعد يعمه السلام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسالة من إسرائيل إلى العاهل البحريني بمناسبة عيد ميلاده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.