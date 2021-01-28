طريقة عمل الكريب بالمنزل بالخطوات بطريقة سهلة وبسيطة

طريقة عمل الكريب بالمنزل بالخطوات هو أحد أهم الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من سيدات البيوت والراغبات في تحضير وجبة خفيفة وصحية في وقت سريع وبأقل التكاليف, يعد الكريب هو واحد من أهم الوجبات المفضلة لدي العديد من الأشخاص سواء البالغين أو صغار السن حيث يتوفر بجميع أنواعه الحلو والحادق والذي انتشر مؤخراً كونه وجبة متكاملة ومفيدة وتعمل علي إشباع الشخص الجائع بل وتساعد علي عدم إحساسه بالجوع مرة أخري إلا بعد فترة طويلة وفيما يلي شيتم إيضاع كيفية عمل الكريب مع ذكر بعض أنواعه الحلو منها والحادق خلال هذا المقال.

طريقة عمل الكريب بالمنزل بالخطوات والمقادير

في البداية يجب علي الراغبين في عمل الكريب تحضير المقادير التالية:

عدد (2) كوب من الدقيق الأبيض.

عدد (1) كوب من اللبن.

عدد (3) ملاعق من الزبدة السائبة.

عدد (1/2) ملعقة من الفانيليا.

عدد (2) بيضة.

عدد (1) ملعقة سكر كبيرة.

بعد تحضير هذه المكونات التي تم ذكرها بالأعلى يتم إجراء الخطوات الأتية:

القيام بإحضار مضرباً للبيض والحليب معاً والاستمرار في الضرب حتي يتم الخلط جيداً.

بعدها يتم وضع السكر حتي يتم إذابته في الخليط السابق وبعدها يتم وضع الفانيليا مع الخليط وضربه جيداً باستخدام المضرب.

يتم إحضار طبق ووضع الخليط بها وبعدها يتم وضع الدقيق تدريجياً مع التقليب الجيد سواء بالمضرب أو بالملعقة حتي يذوب الدقيق في الخليط حتي لا يمكن التمييز.

يتم وضع هذا الخليط في الثلاجة لمدة لا تزيد عم (1/2) ساعة.

بعدها يتم إحضار طاسة مسطحة وغير لاصقة ويتم وضع الزبدة وقليل جدا من الزيت عليها.

بعدها يتم وضع كبشة من الخليط وفردها علي الطاسة حتي الاحمرار وبعدها يتم القلب علي الوجه الآخر وهكذا حتي تنتهي الكمية واستمتعي بالكريب اللذيذ.

وتنصح وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية وموقع ثقفني الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة أو الزيادة في الكوليسترول في الدم والراغبين في إنقاص وزنهم والذين يتبعون نظام رجيم معين بعدم الإفراط في تناول الكريب وخاصة إذا كان محشواً بالحلويات مثل شيكولاتة النوتيلا المعروفة أو العسل والمربي أو إذا كان محشواً بالحادق والذي من الممكن أن يحتوي علي زيوت ودهون كثيرة.