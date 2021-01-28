بلينكن يؤكد دعم واشنطن لإجراء انتخابات مبكرة فى العراق

جدة - نرمين السيد - أعرب وزير الخارجية الأمريكى الجديد، أنتونى بلينكن، اليوم الخميس، عن دعم واشنطن لإجراء انتخابات مبكرة فى العراق هذا العام.



جدة - نرمين السيد - أعرب وزير الخارجية الأمريكى الجديد، أنتونى بلينكن، اليوم الخميس، عن دعم واشنطن لإجراء انتخابات مبكرة فى العراق هذا العام. وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز" جاء ذلك فى أول اتصال هاتفى لوزير الخارجية الأمريكى، مع نظيره العراقى، الذى ناقشا فيه مستقبل الحوار الاستراتيجى بين البلدين.

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