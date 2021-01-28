أمين عام الأمم المتحدة يدعو لمغادرة كل المرتزقة الأجانب أراضى ليبيا

جدة - نرمين السيد - وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفانى وليامز، فى وقت سابق اليوم الخميس، إن اللجنة العسكرية 5+5 تعمل على إخراج المرتزقة من ليبيا، مشيرة إلى أن البعثة تسعى لتحقيق المصالحة فى ليبيا.

وأضافت وليامز -فى جلسة لمجس الأمن لمناقشة الأوضاع فى ليبيا- أن وقف إطلاق النار فى ليبيا لا يزال صامدا، موضحة أن وقف إطلاق النار فرصة كبيرة لإعادة السلم إلى ليبيا.