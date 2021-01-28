ارتفاع ضحايا التسرب الكيماوى فى جورجيا الأمريكية إلى 6 وفيات

جدة - نرمين السيد - ارتفع ضحايا حادث التسرب الكيماوى، الذى وقع مساء اليوم الخميس، فى ولاية جورجيا الأمريكية، إلى 6 وفيات، وإصابة 10 أشخاص، نتيجة لتسرب غاز النيتروجين السائل فى مصنع للأغذية.





وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن متحدث باسم النظام الصحى بشمال شرق جورجيا، أن "خمسة أشخاص توفوا فى مصنع غينزفيل قبل أن يتسنى نقلهم للمستشفى، فى حين توفى شخص سادس فى غرفة الطوارئ" فيما تعمل خدمات الطوارئ فى عدة أقسام فى الموقع لمعالجة تسرب الغاز. وأشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى أن الحادث وقع فى مصنع للأغذية فى مقاطعة غينزفيل بالولاية. من جهتها، ذكرت صحيفة "أتلانتا جورنال"، أنه "تم إدخال 10 ضحايا إلى المستشفى، ثلاث منهم فى حالة حرجة. فيما تم إجلاء ما لا يقل عن 130 شخصا إلى كنيسة قريبة".

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