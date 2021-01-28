بايدن يصدر قرارا يضر بالصحة الإنجابية للمرأة ويساهم في تفشي الفقر - معارضون

ألغى الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس لائحة تمنع استخدام المساعدات الخارجية الأمريكية لإجراء عمليات الإجهاض أو الترويج لها.

وقد حظي قراره، رغم توقعه، بالترحيب من قبل دعاة خيار الإجهاض وبعض الجماعات الإنسانية وشجبته الجماعات المناهضة للإجهاض.

جاءت خطوة بايدن بعد أسبوع واحد فقط من تنصيبه والوفاء بتعهد حملته الانتخابية بعكس السياسة التي كان الرؤساء الجمهوريون السابقون ، بما في ذلك سلفه المباشر، دونالد ترامب ، قد بدأوا على الفور عند توليه منصبه.

كانت السياسة عبارة عن كرة تنس سياسية، ترتد ذهابًا وإيابًا بين الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين منذ أن تم سنها لأول مرة في عام 1985 خلال الولاية الثانية للرئيس السابق رونالد ريجان.

وقال البيت الابيض "مثل المذكرات التي أصدرها الرئيس كلينتون والرئيس أوباما من قبله، فإنها تلغي على الفور قاعدة التقييد العالمية، والتي يشار إليها أيضًا باسم سياسة مكسيكو سيتي، والتي تحظر المنظمات غير الربحية الدولية التي تقدم المشورة بشأن الإجهاض أو الإحالات من تلقي التمويل الأمريكي"