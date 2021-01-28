بالمحكمة الشرعية.. حريق ضخم في لبنان

أفادت صفحة قوى الأمن الداخلي عبر "تويتر" عن نشوب حريق كبير في المحكمة الشرعية السنية داخل السراي في طرابلس اللبنانية جراء القاء قنابل مولوتوف.

وكانت قوي الأمن الداخلي اللبناني أعلنت عن سقوط ثلاث قنابل يدوية حربيه داخل سراي طرابلس من دون وقوع إصابات بين العناصر.

وعبر صفحتها علي تويتر تساءلت : أمام هذه الإعتداءات المتكررة بالقنابل اليدوية والمولوتوف وغيرها نسأل الرأي العام والمراقبين عن بُعد وعن قُرب ما هو المطلوب أو المقصود؟

وكانت قنبلة يدوية حربية اخري في وقت آخر ‏سقطت داخل باحة سراي طرابلس نتج عنها جرح احد العناصر واصابته طفيفة. ‎

وكان ‏الصليب الاحمر في مدينة طرابلس اللبنانية أعلن في وقت سابق عن تسجيل 3 جرحى خلال هذا تظاهرات هذا اليوم حيث تم نقلهم الى مستشفيات المنطقة نتيجة التظاهرات التي تشهدها المدينة اليوم بجانب إسعاف 30 مصاب في المكان.