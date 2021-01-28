أخبار اليمن : قصف جوي وصاروخي سعودي على مناطق بصعدة

قصف جوي وصاروخي سعودي على مناطق بصعدةواصل العدو السعودي قصفه الجوي والصاروخي والمدفعي على محافظة صعدة، مستهدفاً منازل المواطنين ومنشآتهم الحيوية ومزارعهم.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 6 غارات جوية على مناطق متفرقة من مديريتي كتاف والظاهر ما أدى إلى تدمير منزلين وإتلاف عدد من مزارع المواطنين وممتلكاتهم.

ولفت المصدر إلى أن مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مزارع المواطنين ومنازلهم محدثاً اضراراً بالغة.

وذكر المصدر أن الطيران المعادي استهدف بغارة مديرية مدغل في مأرب.