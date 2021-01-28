إثيوبيا تعتقل 18 ضابطا يقاتلون بجانب جبهة تحرير تيجراى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، صرح المدير العام لقوات الدفاع الوطنى الإثيوبى، اللواء محمد تيسيما، بأن "الضباط العسكريين الذين شاركوا فى العملية القتالية مع جبهة "تيمبن" تم أسرهم من خلال عملية مشتركة لقوات الدفاع الوطنى ووكالات الأمن الفيدرالية".
وأشار تيسيما إلى رتب الضباط المعتقلين، وقال: "منهم تسعة برتبة عقيد، وسبعة مقدم، واثنان من قادة الشرطة، ويتم تكثيف مطاردة المجرمين".
ودعت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، جميع القوات الإريترية مغادرة إقليم تيجراى المحاصر فى إثيوبيا على الفور، مشيرة إلى وقوع انتهاكات فى المنطقة المضطربة، من "أعمال نهب وعنف جنسى واعتداءات فى مخيمات اللاجئين وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان".
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