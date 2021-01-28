مستشار الأمن الأمريكى فى إدارة بايدن : تركيا مصدر قلق لنا ولأوروبا

وكانت إدارة بايدن، قد دعت حكومة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لاحترام قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والإفراج عن زعيم الأكراد صلاح الدين دميرتاش، والمعارض التركى عثمان كافالا، فى أول تصريحاتها عن تركيا، وتركزت حول قضايا الحريات وحقوق الإنسان.
وقال موقع "صامان يولو" التركى، إن وزارة الخارجية الأميركية شددت على متابعة واشنطن لقضايا الحريات وحقوق الإنسان عن كثب، قائلةً: "لا نزال نشعر بقلق بالغ، فهناك عدد من لوائح الاتهام الأخرى ضد المجتمع المدنى والإعلاميين والسياسيين ورجال الأعمال فى تركيا، إلى جانب احتجازهم المطول قبل المحاكمة".
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الإدارة الجديدة برئاسة بايدن، تحث تركيا على احترام هذه الحريات الأساسية، وإيجاد حل سريع وعادل لقضيتى كافالا ودميرتاش، مشيرةً إلى أن الحق فى حرية التعبير والتجمع السلمى وتكوين الجمعيات، أمر "أساسى لأى ديمقراطية سليمة".
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