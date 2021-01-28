فيديو .. تواصل الاحتجاجات فى طرابلس اللبنانية ضد الإغلاق وتردى الأوضاع

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "الغد"، اندلعت مواجهات بين الأمن اللبنانى ومحتجين فى طرابلس شمالى لبنان، واستخدم الأمن خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين حاولوا اقتحام السراى الحكومى.

وخرج المحتجون ضد إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا وتردى الأوضاع الاقتصادية، وقُتل رجل يوم الخميس فى مدينة طرابلس اللبنانية، خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين غاضبين من قرار العزل العام الصارم، الذى تركهم بلا سبيل لكسب العيش فى وضع يشهد انهيارا اقتصاديا.

وشيع اللبنانيون جنازة الشاب الذى قتل فى احتجاجات طرابلس، مشيرة إلى أن هناك إصرار من المتظاهرين على النزول للشارع مجددا.

وأوضحت القناة، أن المتظاهرين يقولون إنه لا يمكن الاستمرار بهذه السياسية التى تنتهجها الحكومة، وطالب "تيار المستقبل" بأن يبدء توزيع مساعدات بشكل سريع للعائلات.

وذكرت وسائل إعلام محلية وشهود، أن شرطة مكافحة الشغب أطلقت أعيرة نارية لدى محاولة المحتجين اقتحام مبنى حكومى فى طرابلس الواقعة بشمال البلاد.

وقالت الشرطة وشاهد، إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع وطلقات مطاطية على محتجين كانوا يقذفون الحجارة وألقوا قنابل مولوتوف وأشعلوا النار فى سيارة.

وقالت قوى الأمن الداخلى على تويتر، إن "قنابل يدوية" أصابت 9 من عناصرها بينهم 3 ضباط فى حالة حرجة، وحذرت من أنها ستتعامل "مع المهاجمين بكل شدة وحزم".

وقال الصليب الأحمر، إن مسعفيه نقلوا 35 شخصا لمستشفيات تعانى بالفعل مع أحد أعلى معدلات الإصابات بكوفيد-19 فى المنطقة.

وأمس الأربعاء، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، إن الإغلاق ضرورى لاحتواء الفيروس مع امتلاء الكثير من وحدات العناية المركزة فى مستشفيات البلاد، وأقر بأن المساعدات الحكومية ليست كافية لتغطية الاحتياجات لكنه قال إنها تساعد فى تخفيف الأعباء.

ويشكل الانهيار المالى، الذى هوت فيه قيمة العملة المحلية، أكبر خطر على استقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التى شهدها على مدى 15 سنة من عام 1975 إلى 1990.