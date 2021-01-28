جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الثروة التى تراكمت لدى 10 أكبر أثرياء العالم، خلال فترة أزمة فيروس كورونا ستكون كافية لتمويل التطعيم ضد الفيروس للجميع.





وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، قال جوتيريش إن تقرير منظمة "أوكسفام" غير الحكومية البريطانية الصادر هذا الأسبوع أظهر أن "الأموال التى تراكمت لدى المليارديرات الـ10 الكبار فى العالم خلال الأزمة ستكون كافية للحيلولة دون انزلاق أحد إلى الفقر بنتيجة الوباء". وأضاف أنه من الممكن "تمويل التطعيم ضد كوفيد-19 للجميع وفى كل مكان" بتلك الأموال. وحسب تقرير "أوكسفام" المذكور، فإن ثروة أكبر 10 ملياديرات ازدادت خلال فترة الأزمة الناجمة عن وباء فيروس كورونا بـ540 مليار دولار، بينما ازدادت ثروة جميع المليارديرات بـ3.9 تريليون دولار خلال الفترة بين 18 مارس و31 ديسمبر 2020.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوتيريش : ما جمعه أكبر 10 أثرياء بالعالم خلال الجائحة يكفى لتطعيم الجميع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.