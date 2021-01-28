الاعتداء على النائبة التونسية عبير موسى.. كتل البرلمان تحمل الإخوان المسئولية.. فيديو

أعربت 3 كتل برلمانية وأحزاب في البرلمان التونسي، عن التضامن مع رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان عبير موسى، عقب تعرضها للإعتداء من قبل رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف.
وحمّلت الكتلة، رئيس البرلمان وحركة النهضة الإخوانية في تونس، راشد الغنوشي، المسئولية الكاملة حول الاعتداء.
ودعت الكتلة الغنوشي وكل الكتل النيابية إلى تحمل المسؤولية كاملة والتصدي لما وصفتها بـ"مظاهر البلطجة" من طرف كتلة "ائتلاف الكرامة" والاستخفاف بالقانون وبالأعراف السياسية والأخلاقية.
وكانت رئيسة كتلة الدستوري الحر في البرلمان التونسي، عبير موسى، قد نشرت شريط فيديو أمس الأربعاء، يكشف عن اقتحام رئيس كتلة ائتلاف الكرامة لمكان اعتصام كتلتها بالبرلمان برفقة غرباء، ما تسبب في شد وجذب بينهما.
وظهر في شريط الفيديو، قيام النائب بشد هاتفها المحمول، وسط صرخات منها لما تعرضت له.
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