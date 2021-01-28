أول ظهور لترامب منذ مغادرة منصبه.. صورة

التقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، بزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي.
ووصف بيان صادر عن ترامب اللقاء بأنه كان "لقاء ودي وجيد للغاية"، وذلك في أول ظهور لترامب منذ مغادرة منصبه.
وأضاف البيان أنه تم خلال اللقاء مناقشة كيفية استرجاع الأغلبية للحزب الجمهوري في انتخابات العام المقبل 2022.
ومن ناحية أخرى، أعلنت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الأمريكي، رونا مكدانيال، عدم تشجيع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.
وقالت مكدانيال في تصريحات نقلتها وكالة أسوشيتد برس، إن البنية التحتية للجنة الوطنية للحزب، لن تساند طموحاته، على حساب طموحات مرشحين محتملين آخرين، التزامًا بقواعد الحزب.
وحول رغبتها في ترشح ترامب من عدمه قالت: "على الحزب أن يبقى محايدًا. أنا لا أقول لأحد أن يرشح نفسه في عام 2024، أو ألا يفعل ذلك، هذا يعود إلى المرشحين، ما أريد حقًا أن يفعله، هو مساعدتنا على استعادة الغالبية في (انتخابات التجديد النصفي للكونجرس) في عام 2022".
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