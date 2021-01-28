البحرين تسجل 387 إصابة جديدة بـ كورونا وحالة وفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 387 إصابة جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية توزعت مابين 159 حالة لعمالة وافدة، و 216 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 12 حالة قادمة من الخارج.

وسجلت الصحة البحرينية في تقرير لها اليوم إجراء 13283 فحصا مخبريا خلال اليوم الخميس.

كما تم رصد تعافي 327 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في المملكة منذ بداية الجائحة وحتي الان إلى 97664

فيما سجلت حالة وفاة واحدة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي وفيات كورونا منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 372 حالة.

وبلغت عدد الحالات القائمة تحت العناية 24 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغت 67 حالة، في حين أن 3443 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 3467 حالات قائمة بحسب الصحة البحرينية .