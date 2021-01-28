السلطات العراقية تؤكد اقتراب الوصول إلى زعيم داعش الجديد

أعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، صباح النعمان، اليوم الخميس، تنفيذ عملية كبرى في كركوك.

وقال رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي إن العملية أسفرت عن مقتل 42 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي.

وأعرب عن تفاؤله باقتراب الوصول إلى أبو ابراهيم القرشي زعيم تنظيم داعش الجديد.

فيما أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مقتل ما يسمى والي العراق في تنظيم داعش الإرهابي، أبو ياسر العيساوي.

جاء ذلك ضمن العملية الأمنية الكبرى التي يشنها الأمن العراقي على أماكن تواجد عناصر تنظيم داعش الإرهابي.