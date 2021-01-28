نتنياهو يعلق على وقف بايدن لبيع مقاتلات F-35 للإمارات وتأثيرها على التطبيع مع إسرائيل

أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن تعليق الرئيس الأمريكي جو بايدن بيع طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى الإمارات لن يعرقل التطبيع بين القدس وأبو ظبي ، حيث إن العملية قد ذهبت بعيدًا بالفعل.

وردا على سؤال حول التأثير المحتمل لإعلان واشنطن على العلاقات بين إسرائيل والإمارات، قال نتنياهو: "لن يؤثر ذلك عليهم".

وأصر رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي تم بثه على فيسبوك، على إصلاح العلاقات بين الخصمين السابقين "تجاوز نقطة اللاعودة".

أدرك الجميع أن صفقة التطبيع هذه كانت خطوة تاريخية وأن هناك فوائد هائلة هنا. إنه مكان آخر بالفعل، وأشار إلى أنها ستمضي قدما ".

وكانت صفقة بيع 50 طائرة مقاتلة من طراز F-35 إلى أبو ظبي بقيمة 23 مليار دولار، ضوءًا أخضر لإدارة ترامب بعد توقيع الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل والبحرين والإمارات في سبتمبر.

وأصرت الدول الثلاث علنًا على أن البيع لم يكن على جدول الأعمال أثناء مناقشة ما يسمى باتفاقات أبراهام.

ومع ذلك، أقر المسؤولون الأمريكيون بأن خطوة التطبيع تضع أبو ظبي في وضع أكثر ملاءمة لتلقي أسلحة أمريكية متطورة. كما تراجعت إسرائيل ، التي ادعت في وقت سابق أن استحواذ الإمارات على طائرات F-35 كان تهديدًا لأمنها القومي ، عن أي معارضة لبيع طائرات الشبح بعد توقيع الاتفاقات.