نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باسيل: لابد من كشف التحويلات المشبوهة للأموال وإعادتها للبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال جبران باسيل، وزير خارجية لبنان الأسبق، سبق أن طلبت من مسؤولين دوليين مساعدة لبنان على كشف التحويلات المشبوهة للأموال الى الخارج وإعادتها له فالمعاهدات الدولية كما الاتفاقات الثنائية تسمح بتعقّب الأموال المنهوبة والموهوبة واستعادتها.

وتابع "باسيل"، خلال تدوينه له عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلا:" لا يجوز الاستهانة بالتجارب الدولية خاصةً بوجود اجهزة متخصّصة لتتبّع الأموال المفقودة".