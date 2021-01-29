عاجل رابط تقديم وظائف قوات الافواج الامنية للنساء 1442 لحاملة الثانوية

الافواج الامنية ، قامت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالإعلان عن فتح باب التقديم على عدد من الوظائف في قوات الافواج الامنيه للكادر النسائي 1442 في العديد من المناطق في المملكة العربية السعودية، وتزايدت عمليات البحث عن رابط وشورط تقديم الأفواج الأمنية عقب ما أعانت عنه وكالة شؤون الافواج الامنية ، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على شروط ورابط التقديم على وظائف قوات الافواج الامنية للكادر النسائي 1442، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

وظائف قوات الافواج الامنية للنساء 1442

الوظائف التي أعلنت عنها وكالة شؤون الافواج الامنية هي ( جندي، وجندي أول ) وهذه الوظائف هي للكادر النسائي، للعمل في وظائف الأمن والحراسة وذلك في منطقة الرياض ومنطقة عسير ومنطقة جازان ومنطقة نجران في المملكة العربية السعودية، وسوف يكون التقديم على هذه الوظائف متاح من يوم السبت القادم الموافق 17/6/1442 هجريا في تمام الساعة العاشرة صباحا، وتنتهي في يوم الخميس الموافق 22/6/1442 هجريا في تمام الساعة العاشرة صباحا، ويتم التقديم عن طريق موقع أبشر التوظيف الإلكتروني .

يجب أن تكون المتقدمة على الوظائف حاملة للشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلي من ذلك .

يجب أن تكون المتقدمة على الوظائف سعودية الأصل والمنشأ، باستثناء من نشأت خارج المملكة مع والداها إثناء خدمة الدولة .

يجب أن تكون المتقدمة على الوظائف حسنة السمعة والسيرة والسلوك .

يجب أن تكون المتقدمة على الوظائف غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالأمانة والشرف .

يجب أن تكون المتقدمة على وظائف الافواج الامنية وزارة الداخلية تملك هوية وطنية مستقلة ويجب أن تكون سارية وغير منتهية الصلاحية في وقت التقديم .

تملك هوية وطنية مستقلة ويجب أن تكون سارية وغير منتهية الصلاحية في وقت التقديم . يجب أن تكون المتقدمة وزنها متناسب مع طولها حسب اللائحة الطبية .

يجب ألا تكون المتقدمة على وظائف الافواج الامنية سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لوظائف الخدمة العسكرية أو وظائف في جهة حكومية، أو تم إنهاء خدمتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب ما .

سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لوظائف الخدمة العسكرية أو وظائف في جهة حكومية، أو تم إنهاء خدمتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب ما . ألا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي الجنسية .

أن تجتاز المتقدمة جميع إجراءات واختبارات القبول .

يشترط توفر المؤهل العلمي والفني الذي تم تحديده في كل وظيفة، مع إضافة قرار الموافقة من وزارة التربية والتعليم السعودية وذلك في حالة حصول المتقدمة على المؤهل من خارج المملكة العربية السعودية .

شروط تقديم الافواج الامنية للنساء 1442خطوات التقديم على وظائف الافواج الامنية للنساء 1442

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي، عن خطوات تقديم الأفواج الأمنية للوظائف المعلن عنها للكادر النسائي، وهذه هي الخطوات :

أولا قم بالدخول إلى موقع أبشر للتوظيف عن طريق شبكة الأنترنت .

عن طريق شبكة الأنترنت . في أعلي الموقع أنقر على الوظائف المتاحة .

يجب قراءة شروط الوظيفة جيدا، ثم حدد الوظيفة المطلوبة .

الموافقة على شروط وتفاصيل الوظيفة .

انقر على تقديم الطلب .

أكتب البيانات المطلوبة في الموقع بشكل صحيح، ثم النقر على التالي وحفظ .

يجب على المتقدمة كتابة بيانات المؤهلات العلمية الحاصلة عليها .

أنقر على عرض وحفظ لتقديم الطلب بنجاح .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم رابط وشروط التقديم على وظائف قوات الافواج الامنية للكادر النسائي 1442 عن طريق أبشر للتوظيف في المملكة .