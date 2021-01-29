الحريري: التحركات في طرابلس قد تكون وراءها جهات سياسية

دوت الخليج :- أعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، اليوم الأربعاء، أنه قد تكون وراء التحركات في مدينة طرابلس الشمالية جهات تريد توجيه رسائل سياسية معينة.

جاءت تصريحات الحريري عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" قال خلالها: "قد يكون هناك من يستغل وجع الناس والضائقة المعيشية التي يعانيها الفقراء وذوي الدخل الحدود".

وأكد الحريري أنه "ليس هناك بالتأكيد ما يمكن أن يبرر الاعتداء على الأملاك الخاصة والأسواق والمؤسسات الرسمية بحجة الاعتراض على قرار الإقفال".

كما طالب الحريري الدولة والوزارات المختصة باستنفاد كل الوسائل المتاحة لكبح جماح الفقر وتوفير المقومات الاجتماعية لالتزام المواطنين بقرار الإقفال العام.

وشهدت مدينة طرابلس شمالي لبنان، أمس الثلاثاء، اشتباكات عنيفة بين محتجين والقوى الأمنية، على خلفية تدهور الوضع المعيشي واحتجاجاً على الإقفال العام في البلاد.

سبوتنيك