تفاصيل تسرب مواد كيميائية بمدينة أتلانتا الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، تفاصيل التسرب الكيميائي الذي وقع شرق مدينة أتلانتا الأمريكية.
وقالت الشرطة إن الحادث أسفر عن مصرع 6 أشخاص، وإصابة 10 آخرين، حيث تم نقلهم إلى المستشفى.
وأرجعت السبب وراء ذلك الى تسرب مادة النيتروجين السائل في مصنع للأغذية في شمال شرق مدينة أتلانتا الأمريكية.
وصرح مسئول في شرطة المدينة بأن سبب تسرب المادة من المصنع لم يتم تحديده حتى الآن.
ومنع تلاميذ المدارس القريبة من الخروج من صفوفهم بعدما تحدثت معلومات أولية غير صحيحة عن انفجار كيميائي.
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