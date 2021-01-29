

تم تطعيم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ضد كوفيد -19 يوم الخميس ، وفقًا لما نشره على موقع تويتر، و كتب أنه ممتنًا للحصول على جرعته الأولى من اللقاح.





وجاء في تغريدة جوتيريش: "يجب أن نعمل للتأكد من أن اللقاح متاح للجميع ، في كل مكان. مع هذا الوباء ، لا أحد منا آمن حتى نكون جميعًا في أمان". وفي 31 ديسمبر ، صادقت منظمة الصحة العالمية على لقاح BNT162b2 الذي طورته شركتا بيوان تك الألمانية و فايزر الامريكية، بعد أن تمت الموافقة عليه من قبل المفوضية الأوروبية. كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين ، في وقت سابق ، تم تسليم الدواء إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي. بدأت حملة التطعيم رسميًا في أوروبا في 27 ديسمبر 2020.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطعيم أمين الأمم المتحدة ضد فيروس كورونا | صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.