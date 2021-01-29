وزير الخارجية الأمريكي يهاجم المحكمة العليا الباكستانية

أدان وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلنكن، اليوم الخميس، قرار المحكمة العليا الباكستانية بتبرئة المتورطين في قتل الصحفي الأمريكي دانيال بيرل.

وقال بلنكن إن قرار المحكمة إهانة لضحايا الإرهاب في كل مكان من العالم، مطالبا الحكومة الباكستانية بمراجعة خياراتها لضمان العدالة.

وكانت المحكمة العليا الباكستانية قررت إطلاق سراح المتهمين في قتل الصحفي الأمريكي دانيال بيرل في عام 2002.

بيرل، الذي كان يعمل في مكتب صحيفة وول ستريت جورنال في آسيا، وتم اختطافه في باكستان، أثناء تحقيق عن الجماعات المتشددة، حيث تم ذبحه.

وقال محامي الضحية إن عائلة بيرل "في صدمة تامة"، واصفا قرار المحكمة بأنه "استخفاف بالعدالة".