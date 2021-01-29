شروط التسجيل في الدراسات العليا الخاصة بجامعة الأميرة نورة للعام الدراسي 1443 هجرياً

في الفترة الأخيرة زادت التساؤلات والاستفسارات الهامة خاصة بشأن كيفية التسجيل في الدراسات العليا الخاصة بجامعة الأميرة نورة للعام الدراسي الحالي 1443 هجرياً، ولذلك تم الإعلان من قبل جامعة الأميرة نورة عن تسجيل الرغبات في دراسة الماجستير أو الدبلوم للعام الدراسي الجاري ٢٠٢١م، وسوف يتم استمرار التسجيل في التقديم حتى يوم 11 فبراير الشهر الجاري ٢٠٢١م، حيث أن سوف يتم التسجيل من خلال رابط المواقع الإلكترونية الرسمية الخاصة بجامعة الأميرة نورة، ولذلك يجب على جميع الطلاب والطالبات الذين يقوموا بالتقديم للماجستير أو الدبلوم الحرص على الالتزام بشروط التسجيل على الموقع الرسمي الإلكتروني، ومن خلال موقع ثقفني سوف نقوم بعرض شروط التسجيل في الدراسات العليا الخاصة بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

يجب على الطالب المتقدم أن يكون مواطن سعودي. يجب على المتقدم حاصل على الشهادة الجامعية ويلزم أن يكون معترف فيها. يجب على الطالب الذي يريد الحصول على ماجستير يجب أن يكون حاصل على تقدير جيد جداً في الشهادة الجامعية. يجب على المتقدم في حالة الحصول على دبلوم أن يكون حاصل على جيد على الأقل في الشهادة الجامعية. يجب على المتقدم أن يكون حاصل على درجة القدرات كحد أدنى تصل إلى 65%. يلزم على المتقدم لها تزكيتان علميتان على الأقل من أساتذة قاموا بتدريسها، بالإضافة إلى شروط التسجيل الموضوعة في كل البرامج.

شروط التسجيل في الدراسات العليا :

ومن الجدير بالذكر أن شروط التسجيل الموضوعة في كافة البرامج، ولذلك تشمل التسجيل في الدراسات العليا، دراسة الماجستير أيضا وهذا يتم في جامعة الأميرة نورة، ويوجد العديد من التخصصات قد تصل إلى حوالي 18 تخصص، ولذلك سوف تقوم بعرض بعض التخصصات، ومنهم العلوم، والأداب، واللغات، وتخصص واحد لكلية التصاميم، والفنون، وهو ماجستير تصميم الأزياء والنسيج.

يجب على المتقدم الدخول على نظام الخدمة الذاتية. ثم بعد ذلك النقر على إنشاء حساب مستخدم. يجب على المتقدم النقر على طلب الالتحاق ببرنامج الدراسات العليا. ثم بعد ذلك يجب على المتقدم إدخال جميع البيانات الخاصة به. يجب بعد ذلك الإطلاع على نتيجة الطلب مباشرةً. يجب على المتقدم التأكد من نتيجة القبول.

خطوات التسجيل في الدراسات العليا إلكترونياً :

ولذلك تم الإعلان من قبل جامعة الأميرة نورة على أن يتم التقديم إلكترونياً، ويجب على جميع المتقدمين هذا العام الدراسي إدخال كافة البيانات المطلوبة والمعلومات الخاصة بهم، ويجب بعد ذلك الإطلاع على نتيجة الطلب مباشرةً وهذا بعد التأكد من نتيجة القبول في جامعة الأميرة نورة، ومن الجدير بالذكر أن هذه الجامعة خاصة بالطالبات، لكي يتم توفير فرص برامج تعليمية شاملة.